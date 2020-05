Stadio Fiorentina, i tifosi con Commisso

"Se chi di dovere non mette in condizione Rocco di fare lo stadio, vuol dire che non da' la possibilita' alla Fiorentina di capitalizzarsi e quindi accrescere di valore, ma soprattutto ai fiorentini di vedere aumentare i posti di lavoro disponibili. E' un'occasione che Firenze non puo' perdere. Se questa occasione non viene colta vuol dire che non si lavora per il bene della Fiorentina e di Firenze, che si stanno facendo degli errori che devono essere corretti". Lo scrive l'Associazione Centro di Coordinamento Viola club, in una lunga lettera aperta, indirizzata al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parlando della possibilita' di costruire un nuovo stadio da parte dell'attuale proprieta' del club gigliato.

Come viene ricordato nella stessa lettera, "non potendo convocare riunioni straordinarie, procederemo con l'aiuto della tecnologia a consultare velocemente il nostro corpo sociale che con l'arrivo della nuova proprieta' ha avuto una crescita esponenziale. Raramente prendiamo posizione in modo cosi' netto perche' i nostri affiliati, come piu' volte sottolineato, hanno pensieri diversi e trovare una posizione comune, univoca, non e' mai stato facile, ma sicuramente su una cosa tutti i Viola Club concordano ovvero sul fatto che finche' Rocco fara' il bene della Fiorentina noi saremo con lui, senza se e senza ma".

SPORTAL.IT | 24-05-2020 21:44