Stadio Milano, il Milan e l'ipotesi di addio a San Siro

“E’ più facile costruire uno stadio nuovo che ristrutturare San Siro”. E’ questa in sintesi l’opinione del presidente del Milan Paolo Scaroni, impegnato nell’ambizioso progetto di dare alla squadra rossonera un impianto moderno ed efficiente, condiviso anche con l’Inter .

“Le due società – spiega il presidente del club rossonero, durante la presentazione di una partnership – non hanno presentato un progetto al Comune di Milano, ma una progettualità su cosa ci attendiamo: non ci sarà solo lo stadio, parliamo anche di metrature compatibili con il Pgt. Prendiamo in considerazione sia la ristrutturazione di San Siro che l’abbattimento, entrambe le opzioni hanno pregi e difetti.

Forse è più facile costruire un nuovo stadio che ristrutturare San Siro. Mi arrogo l’inversione a U del Milan, dalla decisione di andare da soli al progetto condiviso con l’Inter. Sono convinto che avremo il migliore stadio del mondo”.

VIRGILIO SPORT | 06-02-2019 12:34