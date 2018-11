Stadio Roma, 120 milioni per terreni e progetto

Nuovo capitolo nella lunga telenovela che riguarda la costruzione del nuovo stadio di proprietà della Roma. Secondo La Repubblica, il patron Pallotta sarebbe in procinto di mettere sul piatto 120 milioni di euro per terreni (ancora del costruttore Parnasi) e progetto.

Il comune sarebbe sempre più intenzionato a dare l'ok definitivo, così da far iniziare i lavori il prima possibile. Il numero uno della società giallorossa Pallotta, in più occasioni, ha ribadito che, senza stadio, non avrebbe senso continuare ad investire nella Roma.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 08:10