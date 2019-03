Stadio Roma, Pallotta non è preoccupato

Il presidente della Roma James Pallotta non è preoccupato dopo l'esplosione del caso legato alla costruzione del nuovo stadio dei giallorossi, che ha portato all'arresto del presidente del consiglio comunale.

"Cosa c'entra la Roma? Niente, questa storia non ha nulla a che fare con la Roma. Non sono né arrabbiato né preoccupato da quanto è successo. Mi auguro che i tempi di realizzazione del progetto non si allunghino", sono le parole di Pallotta riportate dalla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 13:15