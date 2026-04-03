Santiago Bernabéu, il fortino dei Galacticos: più che uno stadio, un tempio del calcio

Da quasi 80 anni, lo stadio Santiago Bernabeu è la casa di una delle formazioni calcistiche più forti del pianeta, la più titolata di Spagna e d’Europa: il Real Madrid. Intitolato a Santiago Bernabeu de Yeste, calciatore e presidente dei Blancos dal 1943 al 1978, ha attraversato in 8 decenni svariate trasformazioni e rivisitazioni, diventando oggi uno dei gioielli della corona del calcio europeo.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia dello stadio Santiago Bernabeu di Madrid