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Santiago Bernabéu, il fortino dei Galacticos: più che uno stadio, un tempio del calcio

In quasi 80 anni di vita ha attraversato numerosi rifacimenti, diventando oggi uno degli impianti più all'avanguardia del mondo

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Da quasi 80 anni, lo stadio Santiago Bernabeu è la casa di una delle formazioni calcistiche più forti del pianeta, la più titolata di Spagna e d’Europa: il Real Madrid. Intitolato a Santiago Bernabeu de Yeste, calciatore e presidente dei Blancos dal 1943 al 1978, ha attraversato in 8 decenni svariate trasformazioni e rivisitazioni, diventando oggi uno dei gioielli della corona del calcio europeo.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia dello stadio Santiago Bernabeu di Madrid

Novakid

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