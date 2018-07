La staffetta azzurra fa scatenare il web

La loro foto è già diventata virale, scatenando un vero e proprio dibattito a sfondo politico. Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e la campionessa europea Libania Grenot sono riuscite nell'impresa di vincere la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo, andate in scena a Tarragona (grandissimo successo della spedizione azzurra con ben 156 medaglie vinte, tra cui 56 ori). Un successo immortalato in una foto che le ritrae felici e sorridenti, con una bandiera italiana a fare da sfondo.

Apparsa sui social network, praticamente nello stesso momento in cui, a Pontida, Salvini lanciava la Superlega, l'immagine delle quattro giovanissime atlete ha dato il via ad una serie infinita di commenti e condivisioni. In tanti hanno sottolineato come queste giovani ragazze, le cui famiglie hanno origini etniche decisamente al di fuori dai confini italiani, siano il presente e il futuro del Paese. Tra i tanti post, anche quello di Roberto Saviano, ultimamente finito sotto i riflettori per il “dibattito” con Matteo Salvini: "I loro sorrisi sono la risposta all'Italia razzista di Pontida. L'Italia multiculturale nata dal sogno repubblicano non verrà fermata".

In pochissimo tempo, la foto di Maria Benedicta Chigbolu (figlia di un'insegnante di religione italiana e di un consulente internazionale nigeriano), Ayomide Folorunso (famiglia originaria della Nigeria), Raphaela Lukudo (famigliari provenienti dal Sudan) e Libania Grenot (arrivata da Cuba) è andata oltre al naturale significato sportivo.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 11:25