Staffette, Dosso spinge la 4x100 mista ai Mondiali: Ali delude, la maschile si aggrappa al ranking per Pechino

La 4x100 mista italiana alle World Realys si affida a Dosso e ottiene il pass per i Mondiali di Pechino. Delude invece la 4x100 maschile, che senza Jacobs e Tortu rimanda tutto al 2027

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Ancora una volta Zaynab Dosso grande protagonista. Dopo la qualificazione per i Mondiali di Pechino ottenuta nella giornata di ieri alle World Relays con la 4×100 femminile, la campionessa dei 60 metri ha trascinato anche la 4×100 mista, portando a quattro almeno le staffette azzurre che nel 2027 si presenteranno nella capitale cinese. Tra queste non ci sarà la 4×100 maschile, protagonista di un’altra giornata da dimenticare senza Marcell Jacobs e Filippo Tortu e costretta ad affidarsi al ranking per qualificarsi per Pechino.

Dosso trascina la 4×100 mista al record e a Pechino

Saranno quattro almeno le staffette azzurre ai Mondiali di Pechino. Dopo le qualificazioni ottenute dalla 4×400 mista e dalle 4×100 e 4×400 femminili nella prima giornata del World Relays di Gaborone in Botswana, è arrivata nel ripescaggio anche quella della 4×100 mista, che ha vinto la propria batteria migliorando di 27 centesimi il record nazionale in questa specialità.

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Fondamentale l’apporto di Dosso, inserita nel quartetto al posto di Irene Siragusa (che invece era in pista ieri), ma ottima la prestazione – al netto dei cambi non proprio perfetti – anche di Junior Tardioli, Elisa Valensin e Andrea Bernardi, che hanno permesso alla campionessa mondiale dei 60 metri di partire davanti a tutti nell’ultima frazione.

La 4×100 maschile delude, ora sarà il ranking a decidere le sorti per Pechino

La delusione di giornata per i colori azzurri arriva invece dalla 4×100 maschile, che dopo aver fallito la qualificazione alla finale nella giornata di ieri ha chiuso al quarto posto la sua batterai di ripescaggio, finendo al momento fuori dai Mondiali di Pechino, con l’italia che dovrà aggrapparsi al ranking dei tempi che si aprirà nel 2027. Prestazione insufficiente dei quattro azzurri (con il tempo finale di 38.47 che ne è la perfetta fotografia), con cambi un po’ tutti da rivedere (forse solo quello tra Randazzo e Desalu si salva). A deludere maggiormente è stato però il più atteso, ovvero Ali, che dopo aver incespicato durante l’accelerazione ha corso un’ultima frazione troppo sottotono.

Gli altri risultati

Italia che comunque esce soddisfatta da questa seconda giornata di World Relays. Dopo aver trascinato la 4×100 mista ai Mondiali di Pechino, Dosso è stata risparmiata dalla finale di 4×100 femminile, dove Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese hanno corso una bellissima gara, chiudendo ai piedi del podio in 42”61 dietro Jamaica, Canada e Spagna. Bene anche la 4×400 mista azzurra, che ha chiuso al quinto posto in finale ottenendo così la qualificazione per gli Ultimate Championship di Budapest che si terranno a settembre. Sesto posto con tanto di record italiano eguagliato invece nella finale della 4×400 femminile.