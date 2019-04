Stagione a rischio per Harry Kane

Tottenham in ansia per Harry Kane. Il bomber degli Spurs si è infortunato nella partita di Champions League con il Manchester City, dopo un contrasto con Delph: l'infortunio alla caviglia è simile a quello riportato a gennaio e lo stop potrebbe superare il mese. Per conoscere l'entità del problema bisognerà attendere che la caviglia si sgonfi ma c'è pessimismo.

"Speriamo non sia un grosso problema ma potrebbe perdersi il resto della stagione", ha ammesso a fine gara il tecnico Mauricio Pochettino.

SPORTAL.IT | 10-04-2019 11:45