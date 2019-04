Brutta tegola in casa rossonera. Davide Calabria, uscito nel primo tempo della sfida contro la Lazio in Coppa Italia, dovrà stare fermo almeno due mesi.

Come riporta Sky Sport, il terzino del Milan ha riportato la frattura del perone e la sua stagione in Serie A è ormai conclusa. A forte rischio anche l'Europeo Under 21 che comincerà il prossimo 15 giugno.

SPORTAL.IT | 25-04-2019 16:14