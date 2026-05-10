"Stai Sano Run 2026", Jacopo Luchini: "Una corsetta puo' essere alla base di una vita sana"

Oggi, all’Idroscalo di Segrate, ha preso il via la “Stai Sano Run 2026”, corsa podistica inclusiva e non competitiva, organizzata dall’Universita’ degli Studi di Milano. Nonostante il cielo grigio e la pioggia, l’evento ha riscosso grande partecipazione da parte di studenti, appassionati e atleti: “Penso che una corsetta faccia sempre bene e sia alla base di una vita sana perche’ magari non si ha voglia di andare in palestra o iscriversi a qualche corso, ma il tempo per una corsetta lo si puo’ trovare in qualsiasi momento , quindi credo sia importante dare il mio contributo per questa giornata”, ha dichiarato lo snowboarder italiano Jacopo Luchini, medaglia d’oro alle paralimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver dato il via alle corse, con un conto alla rovescia. “Il proposito e’ quello di promuovere la salute e i sani stili di vita”, ha spiegato Gaia Pellegrini, una dei coordinatori del progetto “Stai Sano Run”.