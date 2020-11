Stan Smith: "Sinner non sarà una meteora"

L’ex numero 1 del mondo Stan Smith in un’intervista al Corriere della Sera ha dedicato parole d’elogio per Jannik Sinner: “Certo che conosco Jannik Sinner, l’ho anche visto in azione alla tv: a New York e Parigi. Ha un tennis a tutto campo che mi ha impressionato e un buon atteggiamento. Ora che ha vinto il primo titolo Atp e che l’Italia fa il tifo per lui, determinante sarà come gestisce il successo e le attenzioni”.

“La testa, nel tennis, è tutto – ha avvisato Smith -. Ma non sarà una meteora: su questo mi sento di sbilanciarmi”.

OMNISPORT | 24-11-2020 10:18