Stangata del Giudice Sportivo per Radu

Quarti di finale di Coppa Italia che hanno lasciato molti strascichi alle varie società.

Nella giornata di venerdì il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni: quattro giornate di squalifica per Stefan Radu della Lazio, che “dopo la concessione del calcio di rigore alla squadra avversaria, contestava veementemente la decisione del Direttore di gara, gridando al medesimo una frase irriguardosa… e perché spingeva leggermente l'Arbitro mettendogli una mano sul petto”.

Due giornate, invece, a Edin Dzeko per le proteste concitate durante la sconfitta della Roma a Firenze per 7-1

Ammenda di 20mila euro per il Milan "per avere i suoi sostenitori intonato un coro insultante di matrice territoriale” e di 5mila per l’Atalanta "per avere i suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un fumogeno".

Squalificati, per una sola giornata, sono invece: Djimsiti e Freuler dell'Atalanta e Gagliardini dell'Inter.

Squalificato infine il tecnico della Juventus Massimiliano Allegriper "aver assunto un atteggiamento platealmente polemico nei confronti dell'operato dell'arbitro, esprimendo il proprio disappunto… imprecando mediante un'espressione volgare…".

Invece per Simone Inzaghi, allontanato nel finale della gara fra Inter e Lazio, solamente una ammenda, che si permette di essere in panchina nella semifinale di andata contro il Milan.

SPORTAL.IT | 01-02-2019 20:55