Stangata record per Diego Costa

Pesante stangata per l'attaccante dell'Atletico Madrid Diego Costa, che è stato fermato per 8 giornate dopo l'espulsione di sabato scorso durante la sfida con il Barcellona.

La punta dei colchoneros è stata squalificata quattro giornate per gli insulti al direttore di gara Gil Manzano e altre quattro per averlo strattonato. Inoltre è arrivata una multa salata: la sua stagione, a meno di un possibile ricorso del'Atletico, è già finita. La squalifica di Diego Costa è un duro colpo per la squadra di Simeone, attualmente seconda in classifica nella Liga.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 13:57