Stankovic come Spalletti, la sfuriata dell’ex Inter al giornalista della tv russa: insulti in tre lingue e poi l’addio allo Spartak

L’ex centrocampista non ha gradito una domanda in zona mista e ha attaccato l’intervistatore in inglese, italiano e serbo. Dopo il club ha annunciato la separazione dal tecnico

Dejan Stankovic come – anzi, peggio – di Luciano Spalletti: il tecnico serbo dello Spartak, ex giocatore dell’Inter, si è reso protagonista di una sfuriata alla tv russa simile a quella che ebbe l’allenatore toscano quando era allo Zenit. Dopo gli insulti in tre lingue al giornalista che gli aveva posto una domanda sgradita, Stankovic e il club moscovita hanno annunciato la fine del loro rapporto professionale.

Russia, Stankovic litiga in tv come Spalletti

Dopo la sofferta vittoria del suo Spartak sul campo dell’Akhmat Grozny, valida per la 15a giornata del campionato russo, Dejan Stankovic non deve aver avuto molta voglia di parlare con i media, almeno a giudicare da ciò che è accaduto in zona mista. Il tecnico serbo, ex giocatore dell’Inter, si è infatti reso protagonista di un violento attacco verbale al giornalista che lo intervistava in diretta sulla tv russa.

Un episodio che ha riportato alla mente la lite di quasi 10 anni fa tra Luciano Spalletti, allora tecnico dello Zenit San Pietroburgo, e un giornalista russo: anche allora c’era di mezzo l’arbitro.

La lite sulla tv russa

A scatenare Stankovic, infatti, è stata la prima domanda dell’intervistatore, che gli chiedeva di un presunto “Vergogna!” urlato all’indirizzo del direttore di gara alla fine della partita. Visibilmente teso, Stankovic si è giustificando dicendo che il giornalista aveva capito male e che in realtà lui aveva semplicemente richiamato il suo giocatore Bogonda. Poi, però, quando il giornalista gli ha detto di non avere altre domande il tecnico ha perso la calma, esplodendo come un vulcano contro il reporter e insultandolo in tre lingue diverse.

Gli insulti in tre lingue

Stankovic inizia il suo attacco in inglese: “Era l’unica domanda che avevi? Sei un giornalista? Perché fai questa domanda?”. Poi è passato all’italiano, che parla alla perfezione per i suoi trascorsi in serie A: “Perché mi provochi con questa domanda? Sai qualcosa di calcio? Sai chiedermi qualcosa di calcio? Con quale formazione ho giocato? Perché abbiamo fatto le sostituzioni? Non sai niente, sai solo dire caz…te”. Infine gli insulti nella lingua madre, il serbo: “Cosa vuoi, bas…do? Cosa vuoi, sporco bas…do?”.

La separazione dallo Spartak

Dopo la scena in zona mista, Stankovic non si è presentato in conferenza stampa, giustificando la sua assenza con il fatto che aveva perso la voce. Successivamente, però, lo Spartak ha annunciato di aver interrotto di comune accordo il rapporto col tecnico serbo: al di là della scena andata in onda in tv, già negli ultimi mesi erano emerse delle frizioni col club moscovita, la cui dirigenza non era soddisfatta dei risultati raccolti da Stankovic. Dopo 15 giornate di campionato lo Spartak è infatti al 6° posto con 25 punti, a -8 dalla coppia di testa formata da Krasnodar e CSKA.