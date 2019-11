Stankovic, ufficiale il ritorno all'Inter

Dejan Stankovic torna ufficialmente all'Inter. "Entra a far parte dello staff del Settore Giovanile Dejan Stankovic, nel dipartimento agonistico con focus sulla formazione della tecnica individuale​", è la nota del club nerazzurro che accoglie l'ex centrocampista serbo protagonista del Triplete.

"L'Inter per me è sempre stata una seconda casa. Orgoglioso di tornare a lavorare con il Club per il quale ho sempre dato tutto!", sono le dichiarazioni del giocatore.

SPORTAL.IT | 28-11-2019 14:35