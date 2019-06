Prosegue lo spettacolo della Stanley Cup NHL. Gara 4 sorride ai Blues che si impongono 4-2 sui Bruins, riportando così la serie in perfettà parità (2-2). Ora si vola a Boston per gara 5, appuntamento forse decisivo.

In gara 4, grandissima prova di O'Relly, autore di una doppietta (compreso il gol che, di fatto, ha mandato al tappeto i Bruins). Per i Blues si tratta del primo storico successo casalingo in una sfida valida per le Finals.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 07:29