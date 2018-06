Stanley Cup, i Capitals sul 3-1

I Capitals sono ad un passo dall'alzare la Stanley Cup edizione 2018. In gara 4, Washington si impone con un secco 6-2 ai danni dei Vegas Golden Knights. Un successo che vale il 3-1 nella serie.

Nella storia della Stanley Cup, chi si è portato in vantaggio 3-1, ha vinto poi il trofeo in 32 occasioni su 33 precedenti. "E' il gruppo più unito in cui abbia mai giocato. Non credo sia la più talentuosa ma è sicuramente la più determinata e pronta a tutto", le parole di Niskanen dei Capitals.

