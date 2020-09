Stanley Cup NHL: Tampa Bay vola sul 2-1

Il terzo atto della serie della Stanley Cup NHL sorride a Tampa Bay che si impone su Dallas 5-2, portandosi così in vantaggio 2-1 nella serie che vale il massimo titolo nel mondo dell’hockey. Da rimarcare il ritorno in campo di Stamkos. Il capitano di Tampa Bay, che non giocava dallo scorso febbraio, ha pure segnato un gol.

Gara 4 è in programma nella notte di sabato. I Lightning sono alla ricerca del secondo titolo della propria storia, dopo il successo del 2004. Nel 2015 hanno perso la finale, superati da Chicago per 4-2.

OMNISPORT | 24-09-2020 08:49