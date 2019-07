Stanno arrivando: tifosi impazziti per un Tweet del Napoli

Sembrava solo l’annuncio dell’arrivo di Carlo Ancelotti e di alcuni calciatori del Napoli nel ritiro di Dimaro-Folgarida. E forse lo era. Eppure, il Tweet con cui il Napoli ha celebrato la prossima venuta – in treno – del tecnico e dei giocatori tra le montagne del Trentino per il primo giorno di ritiro ha scatenato entusiasmo, aspettative e trepidanti attese tra i sostenitori partenopei. Perché forse la citazione di un celebre capolavoro del cinema western non è stata inserita a caso.

Il Tweet – Ma cosa ha scritto l’account social del Napoli da determinare tanti entusiasmi? Semplicemente, ha ripreso la locandina di un classico di Hollywood – “Quel treno per Yuma” – accompagnandola con una stringata didascalia: “E tra poco arriveranno quelli del treno…per Yuma…”. Sono i messaggi nascosti, però, ad aver acceso le speranze dei tifosi.

I tre segnali – Quel treno per Yuma, anzitutto è prodotto dalla Columbia Pictures e in questo momento il Napoli sta trattando un grande campione colombiano: James Rodriguez. E qual è il suo soprannome? “El Bandido”, vale a dire “Il Bandito”: la trama del film è incentrata su un gruppo di persone che scortano proprio un bandito in treno. A proposito: il regista del film si chiama proprio James (Mangold).

Le reazioni – Insomma, se tre indizi fanno una prova ecco che i tifosi azzurri possono davvero sperare nel buon esito della trattativa. Annuncio? Profezia? Auspicio? I follower del Napoli su Twitter non hanno dubbi, James arriverà. “Impensabile che sia un caso quella locandina”, scrive Michele. Gianmaria invece di indizi ne vede addirittura quattro: “La trama riguarda il trasferimento di un bandito scortato in treno verso Yuma (Stati Uniti) e negli Usa ci sarà il doppio Napoli-Barça…”. Nel fatto che poi ci sia scritto “tra poco arriveranno” qualcuno ipotizza che i botti di mercato possano essere più di uno: “Arriva anche il messicano (Lozano), ne sono certo”. Insomma, i riferimenti cinematografici infiammano i napoletani. Del resto, con Aurelio De Laurentiis come presidente, non potrebbe essere altrimenti.

