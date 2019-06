Stati Uniti in volo, Cile eliminato

Tutto facile per gli Stati Uniti, che si sono aggiudicati l’ultima partita del girone F del Mondiale femminile in corso in Francia. Le americane hanno liquidato per 2-0 la Svezia (reti di Horan in avvio e autogol di Andersson nella ripresa) restando così a punteggio pieno e al primo posto del raggruppamento.

Seconda posizione per le scandinave, mentre si è rivelato vano il 2-0 del Cile sulla Thalandia: le sudamericane chiudono al terzo posto, ma non entrano tra le tre migliori terze, collocandosi nella speciale classifica alle spalle di Camerun e Nigeria per la differenza reti.



