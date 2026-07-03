In occasione della sfida a Philadelphia contro Haiti, vinta dal Brasile per 3-0 con doppietta di Matheus Cunha e rete di Vinicius, i tifosi della Seleçao hanno “addobbato” tutto sul loro cammino con i colori verdeoro. Tutto, tranne una particolare statua. Un monumento simbolo della città della Pennsylvania, comparso anche in numerosi film, come il celebre Una poltrona per due: la statua di Rocky Balboa.
La scultura in bronzo è al centro di una vera e propria leggenda, una maledizione che “terrorizza” i tifosi delle squadre ospiti. Ma perchè? Cosa è successo? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia della Maledizione della statua di Rocky Balboa.