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La “Maledizione di Rocky” – Perché i tifosi hanno paura della statua del pugile di Philadelphia?

La scultura in bronzo non va vestita coi colori della propria squadra, altrimenti quella perderà inevitabilmente: la leggenda che spaventa i tifosi

Pubblicato:

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

In occasione della sfida a Philadelphia contro Haiti, vinta dal Brasile per 3-0 con doppietta di Matheus Cunha e rete di Vinicius, i tifosi della Seleçao hanno “addobbato” tutto sul loro cammino con i colori verdeoro. Tutto, tranne una particolare statua. Un monumento simbolo della città della Pennsylvania, comparso anche in numerosi film, come il celebre Una poltrona per due: la statua di Rocky Balboa.

La scultura in bronzo è al centro di una vera e propria leggenda, una maledizione che “terrorizza” i tifosi delle squadre ospiti. Ma perchè? Cosa è successo? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia della Maledizione della statua di Rocky Balboa.

La “Maledizione di Rocky” – Perché i tifosi hanno paura della statua del pugile di Philadelphia? The Philadelphia Inquirer

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