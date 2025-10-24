Steaua-Bologna, moviola: Skorupski 4’ da leggenda ma rischia il flop, festival delle proteste, manca un rigore, annullato eurogol

La prova dell’arbitro Treimanis nel match di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto lettone ha ammonito ben otto giocatori e due tecnici

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Classe 1985, Andris Treimanis – la scelta dell’Uefa per la gara di Europa League del Bologna – è stato selezionato ufficialmente per gli Europei under 21 del 2019 in Italia e San Marino. Nel novembre 2019, dopo essere stato promosso arbitro FIFA, arriva a dirigere la finale del mondiale under 17 in Brasile, tra i padroni di casa e il Messico. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto lettone.

I precedenti di Tremainis con il Bologna

Nessun precedente dei rossoblù nè con l’arbitro nè con il club rumeno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 8 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Gudermanis e Spasennikovs con Golubevs IV uomo, l’olandese Manschot al Var e Ratnieks all’Avar, l’arbitro ha ammonito Heggem, Rowe, Miculescu, Odgraard, Cambiaghi, Skorupski, Popescu, Radunovic.

Steaua-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ proteste del Bologna: Odgaard scodella un pallone per Rowe, che cade in area di rigore dopo un contrasto con Pantea. Sembra esserci una spinta, ma l’arbitro valuta tutto regolare. Primo giallo al 16′, è per Heggem che colpisce al volto Olaru. Al 26′ ammonito Rowe per l’intervento sul portiere nel tentativo di ribattuta. Al 28′ giallo a Miculescu per un intervento in ritardo in scivolata a fermare una possibile ripartenza del Bologna.

Al 33′ prodezza di Orsolini che segna dopo aver saltato con una veronica portiere e difensore ma era in fuorigioco al momento del passaggio di Freuler. Al 40′ ammonito Odgaard per una gomitata su un duello aereo mentre il portiere Skorupski si esalta con 5 parate decisive in 4 minuti ma rischia l’autogol prima del riposo. Al 69′ ammonito Cambiaghi. Al 72′ ammonito anche l’allenatore del FCSB, il cipriota Elias Charalambous. Era particolarmente focoso da diverso tempo nella propria area tecnica.

Al 76′ ammonito anche il portiere Skorupski, che perde tempo nel rinviare il pallone. All’88’ ammonito per proteste anche l’allenatore del Bologna Daniel Niccolini, che sostituiva in panchina Italiano. All’87’ giallo per Popescu. Al 91′ ammonito anche Radunovic dopo un fallo tattico su Odgaard. Dopo 5′ di recupero finisce col successo per 2-1 del Bologna.