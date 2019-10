Juve stop a Lecce: fanno discutere rigori e parole Marchegiani

Già domenica scorsa il Lecce aveva strappato un punto a sorpresa contro il Milan, ma quello di oggi è ancora più clamoroso. Fermata la Juventus campione d’Italia, che non riesce a portare a casa i tre punti dopo una gara dominata per larghi tratti. Non possono certo essere soddisfatti i sostenitori bianconeri, che se la prendono in particolare con due giocatori.

Telecronaca bacchettata – Nella bufera però non soltanto i giocatori ma anche Luca Marchegiani, che ha scontentato tutti con i commenti sui due rigori che hanno deciso il match. Sul primo ha affermato “A me non è sembrato abbia messo le gambe in modo pericoloso o a martello, questo era calcio d’angolo e non rigore” mentre su quello concesso ai salentini ha detto “Non è molto staccato dal corpo, appare molto dubbio”.

Ancora la mano – Messaggi di rabbia verso l’olandese De Ligt, che dopo il rigore causato contro l’Inter e averla scampata col Bologna vede punito il suo tocco di mano che costa due punti in classifica. “Tagliategli le braccia, non è possibile che ogni settimana ci deve costare un gol subito!” commenta qualcuno, mentre c’è chi lo boccia definitivamente affermando “85 milioni per un bidone, ma è possibile che Demiral sia peggio di questo qui?”.

Palo non perdonato – Finisce nella bufera anche Federico Bernardeschi, più che per il palo colpito però è per la sua prestazione tutt’altro che esaltante. C’è chi scrive “Non lo voglio più vedere in campo. Non ho mai visto un trequartista più scarso di Bernardeschi” e chi lo associa ad un compagno di squadra commentando con “Era difficile fare peggio di Bentancur oggi, ma Bernardeschi ci riuscito. Complimenti!”.

Sfottò per CR7 – Come era prevedibile i tifosi delle altre squadre pungono per la mancata convocazione del fuoriclasse portoghese, assente in questo pareggio per 1-1 col Lecce, con commenti del tipo “Beh, forse hanno capito che la prossima volta è meglio se lo portano Ronaldo” e “Sarri ha snobbato la partita col Lecce, per una volta gli dei del calcio hanno punito la Juve!”.

SPORTEVAI | 26-10-2019 17:04