Due miti assoluti dello sport azzurro sono i primi tedofori come annuncia la Fondazione Milano Cortina 2026

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il viaggio della Fiamma Olimpica ha un inizio accompagnato da un rituale noto, codificato e dalla forza simbolica notevole che si consumerà alla presenza delle leggende dello sport azzurro Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler, i quali sono chiamati a rappresentare l’Italia e il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 il prossimo 26 novembre a Olimpia, in Grecia. Per quella data, è fissata la Cerimonia di Accensione della Fiamma Olimpica. La loro investitura è ufficiale, a renderlo noto è poco fa la stessa Fondazione che ha diffuso un comunicato.

Belmondo e Zoeggeler per la Cerimonia di Accensione

Fondazione Milano Cortina 2026 e il CONI hanno affidato a due campioni entrati di diritto nella storia degli sport invernali l’onore di essere presenti a un evento magnifico, intenso e idealmente raccordare questa cerimonia alla chiusura dei precedenti Giochi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Belmondo e Zoeggeler non solo incarnano l’eccellenza degli sport invernali, ma rappresentano anche un ponte ideale tra gli ultimi Giochi italiani, quelli di Torino 2006, e le Olimpiadi del 2026, che dopo vent’anni torneranno in Italia.

“È un grande orgoglio per l’Italia vedere due delle nostre leggende sportive più amate, Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler, protagoniste della Cerimonia di Accensione a Olimpia. Grazie alla collaborazione con il CONI e con i colleghi greci, portiamo fin dal primo passo della staffetta due simboli azzurri in questo rituale millenario. La Fiamma Olimpica incarna i valori di amicizia e unità fra i popoli e sono certo che accenderà l’entusiasmo di tutti noi in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026”, ha affermato Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, in una nota diffusa dalla stessa organizzazione.

Chi è Stefania Belmondo

Complicato chiude le moltitudini che riassumono Stefania Belmondo in poche righe. Fondista cuneese, atleta italiana tra le più titolate nella storia dei Giochi, con dieci medaglie Olimpiche conquistate in carriera, in cui spiccano i due ori vinti, a dieci anni esatti di distanza l’uno dall’altro, ad Albertville 1992 e a Salt Lake City 2002. Fu questa immensa campionessa l’ultima tedofora dei Giochi di Torino 2006, ad accendere il braciere nello Stadio Olimpico della città.

Chi è Armin Zoeggeler

Armin Zoeggeler, che accompagnerà Stefania Belmondo, a sua volta è un mito dello slittino mondiale. Noto come “il Cannibale” , oggi è direttore tecnico della Nazionale Italiana e vanta, a sua volta, un primato che lo rende unico: è infatti il primo atleta nella storia ad aver conquistato sei medaglie individuali nella stessa disciplina in sei edizioni consecutive delle Olimpiadi Invernali, dal 1994 al 2014, con le medaglie d’oro a Torino 2006 e Vancouver 2010 come punto più alto di una carriera immensa. Un amore immenso per lo sport.

La Cerimonia di Olimpia il 26 novembre

La cerimonia di Olimpia segna l’avvio di una staffetta in territorio ellenico della durata di nove giorni, che attraverserà circa 2.200 km toccando sette regioni della Grecia, con 36 cerimonie di benvenuto previste lungo il percorso.

In totale saranno 450 i tedofori che prenderanno parte a questa prima fase del Viaggio della Fiamma, in un itinerario che celebra il profondo legame della Grecia con le Olimpiadi e si chiuderà il 4 dicembre 2025 ad Atene, con la Cerimonia di Consegna allo Stadio Panatenaico, dove una delegazione del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 riceverà ufficialmente la Fiamma Olimpica per poi portarla in Italia il giorno stesso.

La Fiamma arriverà a Roma nel tardo pomeriggio del 4 dicembre da dove, due giorni dopo, prenderà

il via un viaggio unico e indimenticabile: una straordinaria avventura di 63 giorni, con 60 tappe di celebrazione lungo 12.000 km attraverso 110 province e oltre 300 comuni attraversati. Un percorso che si concluderà la sera del 6 febbraio 2026 a Milano, con la Cerimonia di Apertura allo Stadio di San Siro.