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Omaggio a Stefania Corna nella 2a di A1 femminile, Egonu va a Macerata, c'è Conegliano-UYBA, Scandicci rischia

Un minuto di silenzio su tutti i campi (anche degli altri campionati e categorie) per ricordare la regista 35enne scomparsa in settimana. Le sfide in programma.

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

In campo nel ricordo di Stefania Corna. In tutti i palazzetti e per ogni categoria, dalle serie maggiori ai campionati regionali e provinciali, la Federazione Italiana Pallavolo ha indetto un minuto di silenzio per omaggiare la memoria dell’ex regista di Bergamo e di altre squadre, che ha giocato anche in Nazionale maggiore e che si è spenta prematuramente qualche giorno fa, ad appena 35 anni. Prima della partite l’immagine di Stefania campeggerà ancora una volta sui campi in cui è stata protagonista per diverse stagioni, salutata dall’affetto e dalla riconoscenza della grande famiglia del volley e dei suoi tifosi.

De Gennaro sfida l’UYBA, Scandicci cerca la prima vittoria

Nel volley femminile nel weekend è in programma la seconda giornata di A1, che si apre con due anticipi: Vallefoglia-Scandicci e Conegliano-UYBA. Per le toscane è già un momento delicato, coach Gaspari indica la strada per iniziare a vincere: “Per noi sarà una partita molto importante, da affrontare con estrema lucidità. Dobbiamo essere molto ordinati, soprattutto nelle situazioni di azioni lunghe, e più aggressivi in battuta“. La sfida delle Pantere contro Busto Arsizio la presenta invece Moki De Gennaro: “Abbiamo avuto una settimana tipo a disposizione per prepararci, l’UYBA è una buona squadra, costruita bene. Sono tenaci nella difesa e nella fase break, hanno attaccanti forti e la nostra attenzione deve essere massima”.

Trasferta insidiosa per Milano, chiude Novara-Bergamo

Paola Egonu e l’ambiziosa Milano di Stefano Blengini scendono in campo nel pomeriggio di domenica a Macerata. Per Rebecca Piva, una sfida da non sottovalutare: “Non sarà una trasferta facile, Macerata è reduce da una sconfitta e contro di noi cercherà di esprimere un buon livello di gioco. A inizio campionato ogni partita porta con sé le sue difficoltà“. Il programma del turno è chiuso dal match tra Novara e Bergamo, il sestetto di Massimo Barbolini punta ai tre punti. “Ci aspetta una partita complicata, perché Bergamo è molto solida in ogni reparto”, sottolinea Kaja Grobelna. “Dovremo restare concentrate dal primo fino all’ultimo pallone, senza cali di ritmo o di tensione”.

Volley, la seconda giornata, classifica e prossimo turno

Questo il programma completo della seconda giornata di A1 femminile. Mercoledì 14 di nuovo in campo Conegliano e Scandicci, rispettivamente contro Chieri e Macerata, negli anticipi del quarto turno, in calendario nel weekend del 24-25 ottobre: le squadre di Santarelli e Gaspari sabato 24 ottobre saranno protagoniste a Bari della finale di Supercoppa, che metterà in palio il primo titolo stagionale.

Volley, seconda giornata (10-11 ottobre)

  • Vallefoglia-Scandicci, 10 ottobre ore 19.30
  • Conegliano-UYBA, 10 ottobre ore 20.30
  • Macerata-Milano, 11 ottobre ore 16
  • Chieri-Brescia, 11 ottobre ore 17
  • Talmassons-Cuneo, 11 ottobre ore 17
  • Firenze-San Giovanni, 11 ottobre ore 17
  • Novara-Bergamo, 11 ottobre ore 18

Classifica Serie A1 volley femminile

  • Conegliano, Talmassons, Milano, Vallefoglia, Bergamo 3 punti
  • Novara, Chieri 2 punti
  • Scandicci, UYBA 1 punto
  • Macerata, San Giovanni, Firenze, Brescia, Cuneo 0 punti

Prossimo turno (anticipi 4a g., 14 ottobre)

  • Macerata-Scandicci, ore 20
  • Chieri-Conegliano, ore 20.30

Omaggio a Stefania Corna nella 2a di A1 femminile, Egonu va a Macerata, c'è Conegliano-UYBA, Scandicci rischia Italvolley in Quirinale: l’ammissione di Mattarella, l’emozione di Egonu e i doni al Capo dello Stato Foto LVF

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