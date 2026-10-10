In campo nel ricordo di Stefania Corna. In tutti i palazzetti e per ogni categoria, dalle serie maggiori ai campionati regionali e provinciali, la Federazione Italiana Pallavolo ha indetto un minuto di silenzio per omaggiare la memoria dell’ex regista di Bergamo e di altre squadre, che ha giocato anche in Nazionale maggiore e che si è spenta prematuramente qualche giorno fa, ad appena 35 anni. Prima della partite l’immagine di Stefania campeggerà ancora una volta sui campi in cui è stata protagonista per diverse stagioni, salutata dall’affetto e dalla riconoscenza della grande famiglia del volley e dei suoi tifosi.
- De Gennaro sfida l'UYBA, Scandicci cerca la prima vittoria
- Trasferta insidiosa per Milano, chiude Novara-Bergamo
- Volley, la seconda giornata, classifica e prossimo turno
De Gennaro sfida l’UYBA, Scandicci cerca la prima vittoria
Nel volley femminile nel weekend è in programma la seconda giornata di A1, che si apre con due anticipi: Vallefoglia-Scandicci e Conegliano-UYBA. Per le toscane è già un momento delicato, coach Gaspari indica la strada per iniziare a vincere: “Per noi sarà una partita molto importante, da affrontare con estrema lucidità. Dobbiamo essere molto ordinati, soprattutto nelle situazioni di azioni lunghe, e più aggressivi in battuta“. La sfida delle Pantere contro Busto Arsizio la presenta invece Moki De Gennaro: “Abbiamo avuto una settimana tipo a disposizione per prepararci, l’UYBA è una buona squadra, costruita bene. Sono tenaci nella difesa e nella fase break, hanno attaccanti forti e la nostra attenzione deve essere massima”.
Trasferta insidiosa per Milano, chiude Novara-Bergamo
Paola Egonu e l’ambiziosa Milano di Stefano Blengini scendono in campo nel pomeriggio di domenica a Macerata. Per Rebecca Piva, una sfida da non sottovalutare: “Non sarà una trasferta facile, Macerata è reduce da una sconfitta e contro di noi cercherà di esprimere un buon livello di gioco. A inizio campionato ogni partita porta con sé le sue difficoltà“. Il programma del turno è chiuso dal match tra Novara e Bergamo, il sestetto di Massimo Barbolini punta ai tre punti. “Ci aspetta una partita complicata, perché Bergamo è molto solida in ogni reparto”, sottolinea Kaja Grobelna. “Dovremo restare concentrate dal primo fino all’ultimo pallone, senza cali di ritmo o di tensione”.
Volley, la seconda giornata, classifica e prossimo turno
Questo il programma completo della seconda giornata di A1 femminile. Mercoledì 14 di nuovo in campo Conegliano e Scandicci, rispettivamente contro Chieri e Macerata, negli anticipi del quarto turno, in calendario nel weekend del 24-25 ottobre: le squadre di Santarelli e Gaspari sabato 24 ottobre saranno protagoniste a Bari della finale di Supercoppa, che metterà in palio il primo titolo stagionale.
Volley, seconda giornata (10-11 ottobre)
- Vallefoglia-Scandicci, 10 ottobre ore 19.30
- Conegliano-UYBA, 10 ottobre ore 20.30
- Macerata-Milano, 11 ottobre ore 16
- Chieri-Brescia, 11 ottobre ore 17
- Talmassons-Cuneo, 11 ottobre ore 17
- Firenze-San Giovanni, 11 ottobre ore 17
- Novara-Bergamo, 11 ottobre ore 18
Classifica Serie A1 volley femminile
- Conegliano, Talmassons, Milano, Vallefoglia, Bergamo 3 punti
- Novara, Chieri 2 punti
- Scandicci, UYBA 1 punto
- Macerata, San Giovanni, Firenze, Brescia, Cuneo 0 punti
Prossimo turno (anticipi 4a g., 14 ottobre)
- Macerata-Scandicci, ore 20
- Chieri-Conegliano, ore 20.30