Stefano Colantuono non si accontenta

Prima vittoria stagionale per la Salernitana, che ferma la corsa del Padova reduce dai quattro punti nei derby contro Verona e Padova.

Al termine della partita il tecnico dei granata Stefano Colantuono ha applaudito la prova della squadra, con riferimento particolare all’azione del primo gol: “Era importante vincere, lo abbiamo fatto contro una squadra forte. Faccio i complimenti alla squadra per il gol che avevamo provato in allenamento ed è riuscito alla perfezione. Nel secondo tempo abbiamo dominato, anche se sappiamo di dover migliorare, in particolare nel palleggio”.

Ottime le scelte dell’allenatore, nella formazione di partenza e nei cambi, in particolare quello di Jallow: “In campo aperto è devastante, ha delle caratteristiche con cui può mettere in difficoltà qualsiasi difesa” le parole del tecnico romano commentando lo scampolo di partita giocato dall’ex Cesena.

