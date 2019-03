Stefano Cusin è tornato dove l'ha portato il cuore

Mentre c’è chi dall’estero torna in Italia, ed è il caso di Claudio Ranieri, pronto a tornare a misurarsi con la Serie A dopo aver accettato la chiamata della Roma per sostituire a tempo (contratto fino al 30 giugno) l’esonerato Eusebio Di Franceco, c’è chi continua con entusiasmo il proprio percorso da tecnico giramondo.

Il riferimento è a Stefano Cusin, che ha accettato di tornare in Palestina, sulla panchina dell'Ahli Al-Khalil di Hebron, il club che nel 2015 portò alla conquista del titolo nazionale diventando un vero e proprio idolo grazie anche alla vittoria in altre tre competizioni nella stessa annata.

Cusin, intervistato dall’Ansa, sembra avere già le idee chiare sul lavoro che lo aspetta: "La squadra non sta andando bene, era partita puntando al campionato e si ritrova quinta. Il presidente mi chiamava in continuazione e ho fatto una scelta di cuore. Ora ricostruiamo, l'anno prossimo pensiamo a vincere".

Classe ’68, Cusin è nato in Canada, a Montreal, da genitori italiani e ha svolto lontano dal suo paese d’origine tutta la propria, breve, carriera da calciatore, dipanatasi tra Francia e Svizzera. Le uniche esperienze in Italia Cusin le ha vissute all’inizio del percorso da allenatore, nei settori giovanili di Arezzo e Montevarchi, tra il 1997 e il 2003. Poi via al giro del mondo, tra Africa (settori giovanili nelle Nazionali di Camerun e Congo), Libia, Arabia Saudita e Emirati Arabi. Nel 2016-2017 il fugace ritorno in Europa come vice di Walter Zenga al Wolverhampton, avventura conclusasi con l’esonero del tecnico milanese nel mese di ottobre.

A quel punto Cusin è tornato a girare il mondo, tra Sudafrica e Cipro, prima della nuova chiamata dalla Palestina, cui il tecnico ha detto prontamente sì senza preoccuparsi delle tensioni che attraversano la città di Hebron: “Il calcio fa bene anche per questo” ha aggiunto Cusin all’Ansa.

