Stefano De Martino porta il Savoia ad Affari Tuoi: l’omaggio scatena i tifosi. Ed Emanuele Filiberto punta la B

Il mattatore di Affari Tuoi, nativo di Torre Annuziata, celebra su Rai 1 la promozione in C della squadra della sua città. Il Principe pensa in grande, stadio permettendo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Stefano De Martino non dimentica le sue origini. Tra un pacco e l’altro, il mattatore di Affari Tuoi e prossimo conduttore del Festival di Sanremo ha celebrato la promozione in Serie C del Savoia su Rai 1, scatenando i tifosi del club oplontino sui social. Intanto Emanuele Filiberto pensa sempre più in grande: è già partita l’operazione Serie B, stadio permettendo.

Savoia in C, l’omaggio di Stefano De Martino

Nella puntata andata in onda ieri, De Martino ha messo per qualche istante in stand-by i pacchi per omaggiare il Savoia, la squadra della sua città, fresca di ritorno tra i professionisti dopo 11 anni di attesa.

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“Voglio fare un saluto agli amici miei compaesani di Torre Annunziata e fare i complimenti alla nostra squadra: il Savoia, perché è andato in Serie C”, ha annunciato il presentatore del fortunato format di Rai 1, tra gli applausi del pubblico. La squadra di Emanuele Filiberto ha fatto dunque irruzione nell’access prime time della rete ammiraglia Rai grazie al saluto dell’ex marito di Belen Rodriguez.

Festa senza fine: social in tilt, la proposta

Tanti tifosi del Savoia hanno apprezzato il gesto di Stefano De Martino, evidenziando come il legame con la sua città sia ancora solido nonostante la sua carriera abbia spiccato il volo. “Non avevo dubbi che Stefano prima o poi avrebbe fatto gli auguri al Savoia e Torre Annunziata. Non ha dimenticato le proprie origini” commenta Mario su Facebook.

“Sei un grande e una delle poche persone che con orgoglio dichiara di essere di Torre Annunziata” aggiunge Giovanni. E c’è anche chi, come Gianni, lancia un appello: “Se tu e Ciro Immobile deste un contributo come soci del Savoia sarebbe tanta roba”. Magari è un’idea che col tempo potrebbe anche prendere forma.

Il piano Serie B di Emanuele Filiberto

Con 69 punti in 34 giornate il Savoia guidato da Raimondo Catalano si è assicurato il primo posto nel Gruppo I di Serie D, conquistando così la promozione in C. Nel corso della stagione non sono mancati i problemi, soprattutto legati allo stadio Giraud (è corsa contro il tempo per renderlo idoneo alla Serie C), ma la CRH Royalty srl, la società che controlla il club ha tenuto fede agli impegni assunti con la piazza.

Mentre la squadra è attualmente impegnata nella Poule Scudetto, Emanuele Filiberto si prepara al debutto tra i professionisti e non ha intenzione di fermarsi. Come dichiarato nei giorni scorsi a Radio Kiss Kiss Napoli, l’obiettivo è continuare la scalata: “Abbiamo una bella idea imprenditoriale che può portare alla Serie B in tre anni”.