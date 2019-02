Stefano Pillastrini chiede la svolta a Reggio Emilia

Stefano Pillastrini, che ha preso il posto sulla panchina della Pallacanestro Reggiana di Devis Cagnardi, si è presentato mostrando di avere le idee chiare.

"Ringrazio la società per questa opportunità – ha detto -: sono molto orgoglioso di essere stato scelto da un club prestigioso per svolgere un compito importante e difficile. Ci saranno molte cose da fare dal punto di vista tecnico, ma anche emotivo e gestionale. La cosa più importante sarà trasformare la Grissin Bon in una squadra di guerrieri, mettere l’accento sull’aspetto agonistico dal quale non si può prescindere. L’obiettivo immediato deve essere giocare insieme e diventare una squadra che lotta. Lo staff tecnico mi ha già presentato la situazione del gruppo nel dettaglio, ora dovrò inserire le mie idee e la mia metodologia di lavoro per far esprimere le potenzialità di questo gruppo e raggiungere così risultati positivi".

SPORTAL.IT | 06-02-2019 18:05