Stefano Pioli è stanco di aspettare

Ancora pochi giorni e la Fiorentina conoscerà il proprio destino, ovvero se i viola parteciperanno alla prossima Europa League prendendo il posto del Milan escluso dalla sentenza Uefa del 28 giugno a causa dei noti problemi legati al mancato rispetto del Fair Play Finanziario.

Il ricorso al Tas di Losanna sarà discusso il 19 luglio, appena una settimana prima della prima partita del secondo turno preliminare, che toccherà a una tra Atalanta e Fiorentina. Estate inevitabilmente condizionata quindi per la squadra del tecnico Pioli, che sembra averne abbastanza di aspettare, come detto esplicitamente dal tecnico emiliano al termine della prima amichevole stagionale contro il Val di Fassa Team, vinta per 10-0: "Non voglio entrare nel merito delle sentenze, non spetta a me, ma dico che il fatto che la decisione arrivi così all'ultimo non aiuti nessuno. Soprattutto Fiorentina e Atalanta, al Milan credo cambi poco".

SPORTAL.IT | 11-07-2018 22:10