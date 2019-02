Stefano Sacripanti non recrimina

Alla Virtus Bologna non riesce il bis dopo l’impresa di aver eliminato Milano dalla Coppa Italia. In semifinale si impone Cremona, ma il coach delle V nere Stefano Sacripanti non ha troppi rimpianti nell’analisi del match: “Complimenti alla Vanoli per la grandissima partita, noi abbiamo disputato una gara intelligente nel primo quarto coprendo il lato debole in attacco e trovando buonissimi tiri, ma sbagliandone qualcuno di troppo – le parole dell'ex tecnico di Cantù e Avellino riportate da 'Sportando' – Sono stati fatali gli ultimi cinque minuti del secondo quarto in cui abbiamo preso 20 punti, Diener è stato bravissimo e loro ci hanno punito. Nella ripresa abbiamo messo a posto la difesa sul pick and roll e nell’uno contro uno, abbiamo fatto cose molto interessanti, ma la spallata era stata troppo grande".

Il bilancio è comunque positivo: A"Possiamo recriminare un po’sulla lucidità persa in certi momenti della gara e su qualche fallo stupido che abbiamo commesso. Però andiamo via da Firenze consapevoli che siamo una squadra nuova, con qualche limite e qualche difetto, ma contro un avversario che ha messo in campo una grande prestazione siamo stati a giocarcela fino alla fine".

SPORTAL.IT | 16-02-2019 22:55