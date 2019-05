Stefano Sturaro operato con successo

Fine di stagione sfortunato per due ex juventini. Dopo Mattia Caldara anche Stefano Sturaro è stato infatti operato per la rottura del legamento crociato, subito nella partita contro il Torino dopo uno scontro con il centrocampista granata Soualiho Meité.

Attraverso un comunicato ufficiale il Genoa ha annunciato che Sturaro è stato operato a Roma presso Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani per la “ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con tendine rotuleo”.

L’intervento è perfettamente riuscito. Il centrocampista resterà a Roma per la prima fase del protocollo riabilitativo e farà rientro in Liguria dopo le verifiche attestanti un decorso regolare.

Il ritorno all’attività agonistica avverrà in circa cinque mesi.

Sturaro è tornato al Genoa a gennaio, dopo tre anni e mezzo alla Juventus e sei mesi senza presenze allo Sporting Lisbona.



SPORTAL.IT | 03-05-2019 21:17