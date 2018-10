Stefano Vecchi sospira: "La mia Spal era diversa"

Stefano Vecchi, reduce dall'esperienza lampo sulla panchina del Venezia, che lo ha esonerato per fare spazio a Walter Zenga, ai microfoni di Teleradiostereo ha parlato anche di Spal.

"I ragazzi di Semplici sono partiti benissimo, ma adesso sono incappati in qualche sconfitta immeritata. Ferrara è una città stupenda, quando ci sono stato io non c'erano le basi che ci sono ora, adesso c'è la società giusta e si stanno vedendo i risultati" ha raccontato.

Vecchi ha giocato nei biancazzurri dal 1999 al 2003, essendone anche il capitano per un paio di stagioni. Nella stagione 2011-2012 si è seduto sulla panchina della Spal in un'annata tribolata, con una squadra gravata di 8 punti di penalizzazione nel campionato di Prima divisione in Lega Pro.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 12:50