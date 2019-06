Stelitano: lo Gzira United fa sul serio

Lo Gzira United fa sul serio per Antonio Stelitano. Il club maltese, che giocherà in Europa League, è in pressing sul difensore, attualmente in Mongolia con l’Anduud City.

Stelitano, autentico giramondo del pallone che si è preso anche la soddisfazione di vincere lo scudetto nella Repubblica Dominicana con il Moca (la Juventus del Paese caraibico, ndr), ha mercato anche in Italia. Rende e Sicula Leonzio, al via del prossimo campionato di serie C, avrebbero preso informazioni sul classe 1987.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 14:53