Stella Rossa-Napoli, probabili formazioni

Tutto pronto per l'esordio del Napoli di Ancelotti in Champions League. Si gioca nel caldissimo Marakana, casa della Stella Rossa. I serbi tornano nell'Europa che conta dopo 27 anni di lunga attesa.

4-2-3-1 per la Stella Rossa con Borjan tra i pali, difesa composta da Stojkovic, Savic, Degenek e Rodic. Davanti alla difesa, agiranno Jovicic e Krsticic. Cafu, Ben Nabouhane e Marin alle spalle di Boakye.

Il Napoli risponde con il 4-3-3 con Ospina in porta, in difesa fiducia a Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo con Allan, Diawara e Zielinski. In avanti il terzetto formato da Callejon, Milik e Insigne. Mertens dovrebbe, quindi, cominciare dalla panchina.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 07:30