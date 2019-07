Stepinski-Spal, l'affare si complica

La trattativa fra Chievo e Spal per il trasferimento a Ferrara dell'attaccante Marius Stepinski ha subito una battuta d'arresto.

Secondo quanto riportato da L'Arena, quotidiano di Verona, i veneti si aspettano che gli estensi alzino l'offerta iniziale, da 3,5 a 4 milioni di euro. Il mezzo milione di differenza ha così rallentato la trattativa, permettendo l'ingresso di altre due squadre di Serie A, il Parma e il neopromosso Brescia, entrambe alla ricerca di un rinforzo in attacco.

La Spal, comunque, resta in vantaggio, ma non è detto che i ducali o le rondinelle non possano tendere uno sgambetto.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 22:56