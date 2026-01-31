Napoli, Sterling si svincola dal Chelsea: Conte torna alla carica

Conte sta per avere Alisson Santos, ma pensa ancora a Sterling, appena svincolatosi dal Chelsea. Manna frena, ma l'affare resta possibile

Raheem Sterling si svincola dal Chelsea e torna nelle mire del Napoli e di Antonio Conte, estimatore del giocatore ora libero di accasarsi altrove. La Serie A potrebbe essere un’opportunità per l’attaccante inglese, ma non l’unica per tornare protagonista.

Sterling svincolato, è un opportunità di mercato

Raheem Sterling è sul mercato: si è svincolato dal Chelsea e cerca squadra. Il futuro è nelle sue mani, come ribadito dal giornalista Kaven Solhekol di Sky Sport UK: “Sterling si sta prendendo il tempo necessario per dialogare direttamente con i club interessati a ingaggiarlo”.

Uno di questi potrebbe essere il Napoli. Piace ad Antonio Conte, ma è anche vero che Sterling quest’anno non ha mai giocato e che gli ultimi mesi li ha vissuti da separato in casa col Chelsea, allenandosi con il gruppo di calciatori fuori dal progetto dei Blues, dunque a corto di preparazione per poter essere considerato un vero colpo di mercato a gennaio.

Manna frena, Conte torna alla carica

Lo stesso ds Manna, poco prima della partita decisiva contro il Chelsea mercoledì scorso aveva allontanato l’ipotesi di un coinvolgimento del Napoli nella corsa a Sterling: “È un giocatore molto forte, ma non gioca da tanto tempo”. L’uomo mercato azzurro aveva pure confermato l’interesse del Napoli già la scorsa estate: “Ma non è un segreto, in questo momento la vedo difficile, lui ha ancora aspettative economiche importanti”.

Fatto sta che Antonio Conte pare sia tornato alla carica, Sterling è comunque un’opportunità di mercato, per questa o per la prossima stagione. Andrà soltanto soddisfatta la sua richiesta economica senza dover parlare con il club di appartenenza. La scorsa estate pure la Juventus s’era fatta timidamente avanti per l’inglese, ma senza affondare il colpo. A quanto pare, ci sono poi Bayern Monaco e qualche club spagnolo alla finestra, pronte a ostacolare l’approdo in Serie A di Sterling.

Napoli in chiusura per Alisson Santos

Sterling va a inserirsi nell’elenco di potenziali innesti in attacco da ufficializzare in questa sessione di mercato ormai in chiusura. Il Napoli si è sensibilmente avvicinato ad Alisson Santos, esterno brasiliano dello Sporting Lisbona. Passi avanti nelle ultime ore, accordo già raggiunto con il calciatore sulla base di un quadriennale da 2,7 milioni di euro a stagione, manca ancora l’intesa con il club lusitano.

L’offerta azzurra è di 3 milioni di euro per il prestito più altri 15 milioni per il riscatto del cartellino in estate. L’alternativa rimane Kamaldeen Sulemana, seguito anche dalla Roma, ma qui l’affare si è complicato dopo l’offerta importante del Fenerbahce per Ademola Lookman che farebbe desistere l’Atalanta dal cedere Sulemana, tra l’altro richiesto dal Napoli soltanto in prestito, formula accolta con scetticismo dal club orobico.