Sticchi Damiani: "A Foggia per vincere"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato in vista del derby contro il Foggia: "Andiamo per esprimere il nostro gioco, come abbiamo fatto contro il Palermo. Dobbiamo dimostrare di esser nati per tener testa a tutti. La sconfitta con i siciliani brucia ancora perchè abbiamo giocato bene con una squadra molto forte, avremmo meritato il pareggio".

Sulle possibili assenze: "Abbiamo affrontato il Palermo e probabilmente faremo lo stesso con il Foggia senza elementi del calibro di Bovo, Lucioni, Falco. Dei top player per la categoria".

"Chiunque viene chiamato in causa in questo Lecce offre il massimo e giocheremo comunque alla pari, questo ci fa sperare e credere nel futuro" ha concluso Sticchi Damiani a 'Sololecce.it'.

SPORTAL.IT | 24-10-2018 14:50