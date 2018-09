Sticchi Damiani esulta per Giovinazzi

"Torna finalmente in forma stabile un pilota italiano in Formula1 e dobbiamo ringraziare Ferrari per aver creduto e sostenuto il passaggio di Antonio Giovinazzi in Sauber. La Federazione sportiva ACI ha fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità per arrivare a questa fantastica opportunità per i colori italiani".

Lo dichiara entusiasta il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, che sottolinea come "il continuo impegno dell’ACI sia da sempre orientato alle giovani promesse dell’automobilismo sportivo, offrendo loro un percorso che parte dai kart, passa per la Formula4 e la Formula3 e sfocia in Formula1. Con orgoglio riscontriamo che questa strada è stata aperta per la prima volta al mondo proprio dall’Automobile Club d’Italia".

SPORTAL.IT | 25-09-2018 18:35