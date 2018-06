Stipendi pagati, il Bari respira

La lista di partenza della prossima Serie B è ancora molto lontana dall’essere definita. Le posizioni più in bilico sono quelle di Cesena e Foggia, oltre al caso relativo a Spezia-Parma che potrebbe rimettere in discussione la promozione in A dei crociati. Ternana, Entella e Pro Vercelli sono in corsa per gli eventuali ripescaggi, mentre si intravede serenità in casa Bari.

Il club pugliese ha infatti comunicato di aver pagato nella giornata di martedì gli stipendi di marzo, aprile e maggio, rispettando quindi uno dei requisiti indispensabili per ottenere l’iscrizione al prossimo campionato. Tanti però gli altri passi ancora da effettuare: entro fine mese andranno pagati contributi e ritenute, mentre entro il 7 luglio andrà ricapitalizzato il capitale sociale. In vista la cessione di diversi punti di forza dell’ultima stagione: e la squadra è ancora senza allenatore.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 23:00