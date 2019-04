Stirpe: Frosinone quartultimo senza Var

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe a Radio Rai ha parlato delle speranze di salvezza dei ciociari: "Abbiamo fatto 1 solo punto nelle prime otto partite, poi ci siamo ripresi nella seconda parte della stagione. Non so se ci salveremo, ad oggi abbiamo solo un 20% di possibilità. Dobbiamo giocare partita dopo partita".

Gli errori arbitrali: "Il VAR è uno strumento utile ma ci è costato almeno sei punti. Il gol che ci è stato annullato contro il Milan o il rigore che ci è stato negato contro la Lazio sono episodi che ci hanno fatto perdere punti. Ritengo che il VAR sia utile alla condizione che non ci voglia il controllore di chi controlla in VAR. In questa stagione, a partire da me, abbiamo commesso tanti errori. Abbiamo potuto rimediarne ad alcuni e il risultato lo stiamo però vedendo troppo tardi".

SPORTAL.IT | 08-04-2019 16:06