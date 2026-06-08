Stoccarda, Bellucci apre subito il gas e batte Davidovich-Fokina. Attesa per il rientro di Kyrgios dopo 5 mesi

La stagione sull'erba è aperta e Mattia, unico italiano in gara, supera al terzo Davidovich-Fokina. Nel pomeriggio torna Kyrgios (in doppio con Bublik) dopo 4 mesi di stop.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

C’è un solo italiano in campo nella settimana che tiene a battesimo la fugace (ma elettrizzante) stagione sull’erba, e per ben cominciare l’opera ha pensato bene di regalarsi subito uno scalpo eccellente. Perché Mattia Bellucci contro Alejandro Davidovich-Fokina non poteva partire certo con troppi favori del pronostico: l’attitudine sull’erba del lombardo è venuta fuori alla distanza, con lo spagnolo costretto ad arrendersi nonostante il 6-2 6-7 6-1 finale testimoni quanto sia stata dura la battaglia, almeno per due terzi di partita.

Sull’erba Bellucci si è ritrovato: ora Hanfmann o Kovacevic

Dopo qualche delusione di troppo, con l’uscita al debutto al Roland Garros e l’inopinato ko. sempre all’esordio nel Challenger di Birmingham (appena tre game vinti contro Alex Bolt), Bellucci ha mandato alle stampe un segnale importante. Vero è che Davidovich-Fokina in questo momento della stagione non sta attraversando un periodo troppo felice: a inizio anno erano stabile in top 15, ora rischia di finire confinato intorno alla 30, perché dopo che sulla terra ha raccolto appena 4 vittorie e altrettante sconfitte, il ko. all’esordio sull’erba tedesca rischia di aggravare una situazione generale già precaria.

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Bellucci però s’è fatto trovare pronto, cosa che non è mai tanto scontata: 13 ace hanno aiutato a far girare la partita per il verso sperato, con la sesta vittoria in carriera contro un top 30 a certificare che al Boss Open qualcosa di buono potrebbe effettivamente accadere. Anche se già agli ottavi ci sarà da tenere a bada uno tra Hanfmann e Kovacevic, clienti scomodi ma comunque in grado anche di esaltare le qualità del mancino di Busto Arsizio.

Due set dominati, in mezzo un tiebreak sfuggito di un soffio

Bellucci ha dominato i set dispari, a cominciare dal primo dove ha aperto subito il gas trovando il break nel primo gioco sul servizio dell’avversario. Sul 3-1 arrivano altre tre opportunità per salire sul doppio break e la terza è quella buona (ma fa tutto lo spagnolo con un doppio fallo, dopo averne annullate un paio). Sul 4-1 il parziale è bello in ghiaccio e il 6-2 finale non sorprende nessuno.

Nel secondo set però qualcosa si muove: Bellucci deve risalire nei primi due giochi sul proprio servizio da 15-30 e 0-30, ma si mantiene on serve. Solo nell’ottavo gioco arriva la prima palla break concessa, annullata con un potente servizio al centro. Ne arriva però un’altra di opportunità per il break e stavolta lo spagnolo lo trova, anche se quando va a servire per il set s’incarta nuovamente, riconsegnando il favore. L’epilogo è al tiebreak, come logica impone: Bellucci trova subito un minibreak, poi però incassa un 4-0 di contro parziale dal quale risale (4-4 e poi 5-5), pagando però dazio a un passante che s’infila beffardo tra sé e la riga. Il rovescio salva Davidovich-Fokina che trova anche il punto che vale il 7-5 e che spedisce l’incontro al terzo set.

Dove però non c’è veramente storia: il bustocco alza i giri del motore, colleziona palle break a iosa e scappa sul 5-0. Deve fronteggiare un paio di opportunità per concedere un break al rivale di recuperare almeno un game, ma non si lascia impietosire e col servizio trova le risposte desiderate per andare a chiudere sul 6-1. Bellucci tiene alta la bandiera tricolore in una settimana dove non c’è altro giocatore italiano in campo (Sonego doveva giocare le qualificazioni, ma si è ritirato): la strada resta lastricata, ma intanto è buona la prima.

Toh, chi si rivede: c’è Kyrgios nel doppio con Bublik

A Stoccarda peraltro tutti guardano con curiosità a quel che proverà a fare Nick Kyrgios, che al Boss Open torna a giocare una partita sull’erba dopo tre anni di lontananza (4 anni fa l’australiano disputò la finale a Wimbledon, battuto da Djokovic).

Debutterà domani contro Corentin Moutet, attuale 36 del ranking, ma giocherà già oggi in doppio in coppia con Alexander Bublik, una combo “esplosiva” che promette di regalare spettacolo e di divertire (al primo turno sfideranno l’elvetico Paul e lo statunitense Seggerman).

Paradossalmente in singolare Kyrgios potrebbe avere vita più facile se avanzasse agli ottavi, dove troverebbe uno tra Halys (numero 92 ATP) e Shimabukuro (104), mentre nei quarti potrebbe finire nell’orbita di Ben Shelton. Resta da capire in che condizioni si presenterà dopo aver disputato un solo match in stagione a Brisbane, battuto da Kovacevic (è storia vecchia ormai più di 5 mesi).