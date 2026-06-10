Stoccarda, a Bellucci riesce di tutto: supera Hanfmann e avanza ai quarti regalando spettacolo e colpi a effetto

A Stoccarda, Bellucci c'ha preso gusto: batte al terzo set Hanfmann regalando spettacolo (anche un ace battendo da sotto) e ora ai quarti sfiderà uno tra Landaluce e Fritz

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Ha le spalle belle larghe, Mattia Bellucci. Al quale il “peso” di ritrovarsi a essere l’unico italiano in campo nei primi tornei sull’erba della stagione non sembra dare troppo fastidio: Yannick Hanfmann contro di lui partiva coi favori del pronostico ma s’è dovuto accontentare di portarlo al terzo set, dove però il bustocco i conti li ha fatti tornare dalla propria parte. Così il 7-5 6-7 6-2 finale, confezionato in poco più di due ore e mezzo di partita, val bene l’ingresso ai quarti di finale del Boss Open, dove ad attenderlo troverà uno tra Landaluce e Fritz. E dove con una vittoria troverebbe anche il best ranking in carriera, salendo alla 62 (così sarebbe 72).

Un avvio complicato, poi tanti colpi a effetto (e un ace… da sotto)

La prova del giocatore lombardo è stata continua e a tratti anche spettacolare, a riprova di un feeling con l’erba che potrebbe regalargli qualche bella soddisfazione in corso d’opera. Hanfmann in avvio si tiene in vita soprattutto con il servizio, tanto che non concede palle break a differenza dell’italiano, che arriva ad annullarne 6 nel primo parziale.

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Nel dodicesimo gioco, con Bellucci avanti 6-5, arriva il momento di svolta dell’incontro: il tedesco fatica a mettere la prima e sulla prima palla break (travestita da set point) va fuori giri col rovescio, consegnando il parziale all’italiano. Che nel secondo set si mantiene costante, arrivando sempre a guidare nel punteggio e concedendosi pure un servizio da sotto sul 4-4 30-0, tramutato prontamente in ace (ma qualche fischio arriva dallo sparuto pubblico tedesco presente in tribuna).

Come nel set precedente, nel dodicesimo gioco arrivano due palle break che però hanno un peso capitale, perché sarebbero anche palle match, ma Hanfmann trova un modo per spingere la contesa al tiebreak, dove va sotto 4-3 ma poi infila 4 punti di fila per conquistare il parziale e spedire la soluzione dell’enigma al terzo.

Hanfamann tradito dalla schiena: Bellucci non si impietosisce

A tradire il tedesco, sul più bello, è un problema alla schiena: si capisce subito che i movimenti diventano più farraginosi e Bellucci non si fa pregare, trovando un break in apertura e poi consolidandolo nel settimo game, andando a chiudere senza grosse difficoltà.

Avrebbe potuto farlo magari già nel secondo, ma la sostanza poco cambia: Hanfmann era un cliente scomodo e Bellucci ha superato a pieni voti l’esame, tanto che per la prima volta in carriera arriva ai quarti di finale sull’erba in un torneo ATP (c’era riuscito soltanto a Nottingham, ma in Challenger, nel 2024, col bilancio all time che recita 17 vittorie e 14 sconfitte).

Il bustocco è stato cinico nell’annullare tutte e 6 le opportunità di break avute a disposizione dal tedesco, ma ha tenuto soprattutto percentuali alte con la seconda, ottenendo il 76% di punti disponibili (75% con la prima). Unica pecca di giornata i 6 doppi falli, che contro avversari magari un po’ più scaltri (un Fritz o l’emergente Landaluce potrebbero esserlo, eccome) finirebbero per rivelarsi decisamente complicati da arginare.