Stoccarda, Viola subito fuori

Matteo Viola esce di scena nel primo turno del tabellone principale della "Mercedes Cup", torneo Atp Tour 250 dotato di un montepremi di 656.015 euro in corso sui campi verdi di Stoccarda, in Germania, uno dei due appuntamenti (l'altro e' 's-Hertogenbosch) che inaugurano la stagione del tennis sull'erba.

Il 30enne tennista mestrino, numero 281 del ranking mondiale, passato attraverso le qualificazioni e tornato in un main draw del circuito maggiore a distanza di oltre 4 anni (ultima volta nell'aprile 2014 a Barcellona), e' stato sconfitto per 6-0 6-3, in un'ora e dieci minuti di gioco, dal francese Gilles Simon, numero 55 della classifica mondiale.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 14:20