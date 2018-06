Stoner: "Lorenzo ha fatto meglio di Rossi"

Casey Stoner in un'intervista a Crash.net fa il paragone tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo in Ducati. "Sono situazioni diverse, ma penso che Valentino è andato peggio perché Jorge ha lottato per molti podi ed è stato in testa in tante gare anche se poi magari non ha vinto. Insomma è stato capace di combattere per la vetta".

"Quando Valentino arrivò in Ducati tutti si aspettavano che lui creasse una moto competitiva e questo non accade così in fretta. La Yamaha era chiaramente una buona moto con lui e senza di lui, erano ancora vincenti. Sviluppare una moto è complicato, è un po’ più facile cercare di adattarsi che modificare tutto".

SPORTAL.IT | 10-06-2018 10:55