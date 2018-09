Stop Fenati, ecco il comunicato ufficiale

E' arrivato il comunicato ufficiale della FIM sulla sospensione di Romano Fenati fino al termine dell'anno.

"Il 18 settembre Romano Fenati ha partecipato a un’udienza nella sede della FIM a Mies, in seguito all’incidente accaduto nella gara di Moto2 a Misano domenica 9 settembre.

Il signor Fenati, accompagnato dal suo rappresentante legale, è stato ricevuto dal presidente della FIM Vito Ippolito e dal vice amministratore delegato e direttore dell’ufficio legale Richard Perret.

Al signor Fenati è stato chiesto di spiegare personalmente le azioni compiute a Misano, che hanno dato origine a molte reazioni estreme sia nei media tradizionali che sui social media.

Durante l’incontro, i rappresentanti della FIM hanno sottolineato la profonda preoccupazione da parte della Federazione per la sicurezza di tutti i piloti e degli altri partecipanti alle competizioni motociclistiche. Hanno inoltre evidenziato l’importanza attribuita al fair play nello sport motociclistico. Essendo a conoscenza che i piloti, e in particolari quelli che hanno raggiunto il più alto livello nello sport, sono soggetti a molte pressioni sia dentro che fuori la pista, hanno ricordato al signor Fenati la profonda influenza che gli atleti di alto livello possono avere sui tifosi e sui giovani e lo hanno esortato a essere consapevole delle sua responsabilità per potere dare un esempio positivo in futuro.

In seguito alla discussione con il pilota e il suo rappresentante, la FIM ha deciso di ritirare la licenza internazionale del signor Fenati fino al termine dell’anno in corso. Una nuova licenza internazionale per la stagione 2019 potrà essergli concessa sotto le condizioni stabilite nel regolamento della FIM".

SPORTAL.IT | 21-09-2018 13:00