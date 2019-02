Stop mercato Chelsea, ecco che succede con Higuain

Un colpo basso per Abramovich e i tifosi del Chelsea. Ma a tremare ora c’è anche qualcun altro. Proprio nel giorno dei sorteggi di Europa League arriva la stangata per i Blues. La decisione della commissione disciplinare della FIFA, che ha sanzionato il Chelsea e per violazioni relative al trasferimento internazionale e alla registrazione di giocatori minorenni con il divieto di registrare nuovi giocatori a livello nazionale e internazionale per le prossime due sessioni di mercato avrà conseguenze anche per la Juventus. Stando così le cose, ovvero se non dovesse venire accolto l’eventuale ricorso presentabile entro 90 giorni, il Chelsea, non potrà riscattare Higuain.

IL CASO-PIPITA – I Blues infatti hanno solo rilevato il prestito del bomber dal Milan ma avrebbero dovuto riscattarlo in estate, pagando 36 milioni di euro alla Juventus. Già erano in corso anche trattative per chiedere uno sconto al club bianconero ma ora lo scenario è totalmente diverso. Il Chelsea non può comprare l’argentino, glielo vieta la Fifa. Higuain pertanto, se rimarrà confermata la sanzione, in estate dovrà per forza far ritorno alla casa madre bianconera e poi si deciderà sul suo futuro. Potrebbe rimanere e far coppia con Ronaldo o potrebbe essere rimesso sul mercato (magari con un altro prestito con diritto di riscatto) ma per la Juve è un’altra brutta notizia sotto l’aspetto finanziario. La possibile eliminazione dalla Champions ha già fatto scattare l’allarme rosso per il potenziale danno economico con tante entrate in meno, doversi riprendere Higuain (e rinunciare ai 36 milioni del Chelsea) è un’altra mazzata.

CHI SORRIDE – Può sorridere solo il Milan che dopo aver rinunciato al Pipita, con la stessa somma che avrebbe dovuto versare per riscattarlo ha acquistato Piatek, che peraltro guadagna uno stipendio inferiore di un quarto rispetto a quello del Pipita e che sta segnando a raffica. Può cambiare anche il futuro di Sarri, però. Perchè il Chelsea non può mettere neanche sotto contratto nuovi allenatori alla luce della decisione della Fifa.

SPORTEVAI | 22-02-2019 11:54