Storari dà un consiglio a Cragno

Il futuro di Alessio Cragno è sempre più un'incognita: le ottime prestazioni del portiere del Cagliari hanno attirato le attenzioni di diversi club.

Marco Storari ha voluto dire la sua attraversao i microfoni de 'L'Unione Sarda': "Ogni giorno gli davo un consiglio. E gliene do un altro: deve continuare a giocare a Cagliari perchè non avrebbe senso rischiare andando a mettersi in competizione con qualcuno più grande".

Anche Mario Ielpo, che ha difeso la porta del Cagliari tra il 1987 e il 1993, ha voluto consigliare Cragno: "E' un portiere completo, con reattività fisica e ottima tecnica e coordinazione, un portiere classico. E non deve ascoltare chi parla di altezza".

SPORTAL.IT | 13-03-2019 14:10