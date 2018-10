Strada stregato dall'asse Alves-Gervinho-Inglese

L'ex giocatore del Parma Pietro Strada, ora responsabile del settore giovanile della Feralpisalò, a Tuttomercatoweb.com ha applaudito il club crociato per gli acquisti fatti in estate, in particolare di Bruno Alves, Gervinho e Inglese.

"Alves mi ricorda un po' il profilo di Lucarelli. Lui ha respiro internazionale e proprio per questo non ha risentito dell'impatto con la A, anche se già conosceva il campionato. Ci tiene e si vede, vuol far bene nel campionato storicamente di 'proprietà' dei difensori italiani".

Gervinho è la vera sorpresa: "n impatto del genere era impossibile immaginarlo anche perché era un po' uscito dai radar dopo il trasferimento in Cina. Alla Roma aveva però fatto vedere spunti interessanti che sta confermando a Parma. Un impatto del genere su una neopromossa però è davvero sorprendente, anche se forse proprio questa dimensione del Parma ha favorito il suo exploit".

Quindi Inglese: "Non ha mai segnato tantissimo, ma credo che in un futuro non troppo lontano possa diventare un attaccante da doppia cifra stabile. E' uno di quelli attaccanti che fa sempre comodo in squadra".

Note di merito per gli altri colpi Rigoni e Sepe: "Rigoni è stato preso per queste qualità e ha voglia di rivalsa, Sepe ha sempre fatto bene nelle esperienze passate, anche se non sempre da protagonista. E a Parma si sta confermando".

