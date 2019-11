Strade pericolose, l'appello del ct Cassani

A margine dei Beat Yesterday Awards 2019, gli speciali riconoscimenti voluti da Garmin Italia per celebrare la chiusura del proprio anno “sportivo", Virgilio Sport ha parlato con Davide Cassani, commissario tecnico della Nazionale di ciclismo, di quanto di brutto sta succedendo sulle strade italiane.

"Negli ultimi anni è diventato un grosso problema, ed è il problema più grande del ciclismo: la sicurezza – ha raccontato -. C'è sempre più disattenzione anche per colpa dei telefonini, tante volte l'automobilista non guarda la strada ma parla. E la cosa che fa più rabbia è che il più delle volte l'incidente coinvolge un ciclista che è da solo e un automobilista, che lo ha investito perché non lo ha visto. Secondo me bisogna assolutamente fare una campagna di sensibilizzazione, per il rispetto reciproco, perché non è possibile che andare in bicicletta oggi sia così pericoloso".

"Mi fa paura che le famiglie, per i pericoli, stiano diventando restie a mandare i loro figli a praticare il ciclismo – ha aggiunto Cassani -. Anche per questo stiamo cercando di avvicinare i ragazzini ad altre specialità, come il ciclocross, la mountain bike e la pista, dove ovviamente non c'è la pericolosità della strada trafficata. E' chiaro, però, che si debba regolamentare il tutto perché le nostre strade sono troppo pericolose".

“E’ stato un anno meraviglioso, con quel secondo posto che ci ha lasciato con l’amaro in bocca – ha concluso il ct -. Trentin, come tutta la nazionale italiana, quel giorno è stato fantastico. Hanno corso tutti in maniera impeccabile e ci siamo giocati il Mondiale fino a cinquanta metri dal traguardo. Abbiamo perso perché abbiamo trovato sulla nostra strada un corridore che quel giorno ha avuto qualcosa più di noi. Nessun rimpianto ma resta il rammarico perché abbiamo corso da grande squadra”.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 11:59